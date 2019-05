Wieso nicht «SBB goes East»?

Doch wie wäre es mit einem runden Tisch für Bahnreisen in den Osten, «SBB goes East»? Nehmen wir zum Beispiel die Strecke Bern–Belgrad. Für die rund 1400 Kilometer in das Paris des Balkans benötigt die Bahn 22 Stunden und 10 Minuten – Verspätungen an Grenzübertritten, unerwartete Gepäckkontrollen und Baustellen nicht eingerechnet. Würde man die Strecke in der aktuellen Qualität Bern–Paris zurücklegen, hätte man ungefähr halb so lang. Denn diese Fahrt ist rund 600 Kilometer lang. Rechnet man nach – immer mit gerundeten Angaben –, so benötigt der Zug pro 100 Kilometer 45 Minuten. Auf der Strecke Bern–Belgrad braucht der Zug pro 100 Kilometer 95 Minuten.

Natürlich ist es unrealistisch, dass demnächst Turboschnellzüge bis nach Sibirien fahren – wobei, stellen Sie sich vor: «Nächster Halt, Nizhnevartovsk», in nur sieben Stunden in die Tundra – grossartig. Nein, so weit wollen wir gar nicht gehen. Aber der Tourismus auf dem Balkan ist schwer im Kommen, im nördlichen Osteuropa boomt er schon lange. Wieso also nicht den Weg dorthin erleichtern, um mehr als eine halbe Stunde? Dazu wäre wohl ein gigantischer runder Tisch nötig. Der vielleicht zur Folge hätte, dass es sich nicht mehr lohnen würde, die Gummischlappen für das Auf- und Abgehen auf dem Flur des Waggons zu montieren. Kaum hätte man einen Finken an, wäre man bereits in Paris, äh Belgrad, Schnaps mit dem Couchette-Nachbarn hätte man auch nicht getrunken, und Zeit, um versteckt auf dem Klo zu rauchen, bleibt schon gar nicht. Das wäre irgendwie auch schade.