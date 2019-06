Wieso arten Fragen der Gleichstellung oft in Kämpfe aus?

Am Weltfrauentag liess sich wieder gut beobachten, wie hehre Anliegen in Sachen Gleichstellung oftmals in Kämpfen zwischen zwei Lagern ausarten. In der Regel sind das Frau versus Mann (und vice versa) oder berufstätige Mutter versus «Hausfrau». Dabei würde die Gleichstellung der einen Partei meines Erachtens in der Regel auch der anderen Partei dienen. Zum Beispiel indem man akzeptiert, dass «muttergerechte» Arbeitsbedingungen auch eine 80- bis 100-Prozent-Stelle mit guter Entlohnung bedeuten können (wenn der Mann zu Hause bleiben will oder die Teenager-Kids schlicht vor allem unterhaltsintensiv geworden sind). Warum diese Polarisierungen?

S. L.