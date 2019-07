Wie die Spinne ihren Schrecken verlor

Vor meinem inneren Auge öffne ich den Küchenschrank – und schwups krabbelt mir eine grosse Spinne entgegen. Was mich in der Realität jahrelang in Panik versetzte, löst jetzt in der Vorstellung nur noch ein leichtes Ziehen in der Magengegend aus. Denn ich liege auf dem Schragen von Hypnosetherapeut Adrian Beck und bin in Trance. Es ist das zweite Mal, dass ich mich am ­Rückenzentrum Thun, wo Beck tätig ist, wegen meiner krank­haften Angst vor Spinnen behandeln lasse.