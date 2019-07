«Wer sagt, dass ich nicht reich bin?»

Es gibt in der Schweiz wohl niemanden, der den Leuten das Thema Geld so nahe bringt wie Sie. Was wissen Sie über die Beziehung der Schweizer zum Geld?

Sie reden nicht gerne darüber, es ist immer noch ein Tabuthema. Aber ich setze auf die neue Generation. Auf die Millennials und jungen Frauen, die dafür kämpfen, dass zum Beispiel Löhne transparenter werden. Es gibt inzwischen viele Mitarbeiterbewertungs-Portale. Da kann man die Löhne einsehen. Und auch Start-ups zeigen auf ihrer Website an, welche Löhne sie zahlen und wie diese zustande kommen. Die USA sind schon weiter. Aber auch bei uns wird ein grosser Wandel kommen.