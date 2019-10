Warum hassen wir Greta statt den Klimawandel?

Ich sass auf einer Bank am See und las ein Buch, als sich jemand neben mich setzte. Ich blickte kurz auf und sah in das Gesicht eines Mannes, der offensichtlich etwas von mir wollte.

Auf Englisch sagte der Mann: «Darf ich …»

Als Städter wusste ich, dass es nun schnell zu reagieren galt. Jeder weitere Halbsatz, den man dem anderen zugestand, drohte einen in eine Konversation zu verwickeln, in die man nicht verwickelt werden wollte. Nein, ich will nichts kaufen, nein, ich möchte nicht über Jesus sprechen, kein Wechselgeld, sorry.