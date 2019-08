Warum ein Mädchen nicht in den Knabenchor darf

Die wusste auch schon genau, in welchen sie wollte: den Staats- und Domchor zu Berlin, eine der renommiertesten und ältesten musikalischen Einrichtungen Berlins, deren Ursprünge ins 15. Jahrhundert reichen. Das einzige Problem für das Mädchen: Der Berliner Staats- und Domchor ist ein Knabenchor.

Als die Mutter des Kindes an die Universität der Künste, die den Chor betreibt, schrieb, ob sie ihre Tochter anmelden könne, bekam sie vom Dekan der Musikfakultät eine klare Antwort: «Ihr Wunsch ist aussichtslos. Niemals kann ein Mädchen in einem Knabenchor mitsingen.» So wie auch ein Klarinettist oder eine Klarinettistin nie in einem Streichquartett werde mitspielen können. Die Mutter des Mädchens, die auch Anwältin ist, wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Sie beschloss, das Mädchen in den Chor einzuklagen.

Erbitterte Debatte

Am Freitag sitzt sie deswegen als Rechtsvertreterin ihrer Tochter vor dem Berliner Verwaltungsgericht. Eigentlich habe ihre Tochter, die dieser Tage zehn Jahre alt wird, auch mitkommen wollen, sagt Susann Bräcklein, «sie hat mich gebeten, für sie und andere Mädchen dieses Verfahren zu führen». Doch ihre Tochter sei so angefeindet worden, dass sie sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen wolle.

Tatsächlich gibt es seit Jahren eine erbitterte Debatte darüber, ob Mädchen auch in Knabenchören singen dürfen. Die Gegner argumentieren, dass Mädchenstimmen aufgrund ihrer Biologie anders klingen und sie daher nichts in einem Knabenchor zu suchen hätten. Oder dass die Chöre eine Tradition seien, an der man auf keinen Fall rütteln dürfe.

Diejenigen, die dafür sind, halten Knabenchöre für einen Anachronismus, der auf den Apostel Paulus zurückgehe, der fand, dass Frauen in der Kirche schweigen sollten. Oder sie verweisen auf Untersuchungen, wonach die meisten Menschen die Stimmen von Mädchen und Jungen in einem bestimmten Alter gar nicht unterscheiden könnten.