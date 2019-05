Vertrauen bis zum Bankrott

So war es auch im Fall der Influencerin und Rapperin Loredana Zefi, die am Dienstag in Luzern festgenommen wurde. Zusammen mit ihrem älteren Bruder Berat soll sie einem Walliser Ehepaar rund 900'000 Franken abgeknöpft haben. Die Masche des Geschwisterpaars war mies, aber nicht besonders raffiniert und das Verhalten der Eheleute sträflich naiv.