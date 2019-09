Sollten SUVs verboten werden?

Bei SUVs kommt mir das WEF in den Sinn, wo die Weltbosse in einer endlosen Kolonne von dunklen Wagen in das Landwassertal einfallen. Vielleicht haben die Leute zu viel WEF geguckt, vielleicht zelebrieren sie den inneren Boss – jedenfalls gleitet man heute gerne auf erhöhtem Sitz die Anwohnersträsschen in der Wohngegend runter: Fast jeder zweite in der Schweiz verkaufte Neuwagen ist ein SUV. Die bulligen Autos sind sicher für die Insassen, aber eine erhöhte Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer, was dazu führt, dass immer mehr Leute, gerade Familien, ein SUV kaufen. Ein Teufelskreis? Ein Wettaufrüsten.

Das eigentliche Problem mit SUVs sind aber weder ihre Masse bei einem Unfall, noch dass sie Velofahrer von den Strassen drängen und Garagen wie Parkplätze verstopfen. Auch nicht, dass Kim Kardashian eines fährt. Am meisten stört mich, dass allenthalben von Klimaschutz die Rede ist, aber trotzdem so viele in den Zweitönnern durch die Umwelt rollen. Und zwar nicht nur der viel zitierte Bauer oder rurale Tierarzt, der ohne SUV offenbar seinen Job nicht mehr machen kann, sondern auch das linksurbane Milieu.

SUV-Verbot in den Städten? Lenkungssteuer? Alles vernünftige Vorschläge. Aber wenn man den Klimawandel ernst nimmt, könnte man auch ganz auf die Dinger verzichten. Als erster Schritt, als Bekenntnis. Aber bekanntlich bringt es nichts, den Leuten das Fahren oder Fliegen ausreden zu wollen. Handeln müssen nicht die Einzelnen – handeln muss der Staat. Darum: Weg mit den unzeitgemässen Freizeitpanzern.

Nein,

Guido Kalberer:

entgegnet

Bei den Autos gilt: small is beautiful. Ein Smart oder ein Cinquecento sind cool, ein SUV hingegen ist ein Teufel auf vier Rädern. Dabei verursacht er nicht mehr Unfälle als andere Wagen – wenn schon, müsste man jungen Männern das Autofahren verbieten –, sondern erlaubt bequemes, übersichtliches Fahren auch auf langen Strecken. Für die Anschaffung eines geräumigen SUVs gibt es viele praktische Gründe sowohl für eine Bauernfamilie auf dem Land als auch für eine Grossfamilie in der Stadt.

Natürlich gibt es auch SUVs, die nicht notwendig wären (dies trifft aber auch auf Kombis zu). Aber deswegen dürfen wir die individuelle Wahlfreiheit, eine wesentliche Säule unserer kapitalistischen Marktwirtschaft, nicht beschneiden. Denn unnötige Verbote sind Gift für liberale Gesellschaften, insbesondere dann, wenn es sich um die Beseitigung eines Sündenbocks handelt.