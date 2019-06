«Sie kennen sicher meine Frau»

Am 14. Juni ist nationaler Frauenstreik, und in diesen Tagen und Wochen hören wir sie noch öfter, die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, den Ruf nach Lohngleichheit und mehr weiblicher Präsenz in der Öffentlichkeit. Doch wenn wir über Quoten und gläserne Decken sprechen, geht eines gern vergessen: Dass Frauen in Chefpositionen nur dann zum Normalfall werden, wenn deren Partner bereit sind, ihnen den Rücken freizuhalten. Damit sind nicht zwingend Hausmänner gemeint, und es geht auch nicht allein um die Frage, wer die Kinder betreut.