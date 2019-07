Mit Ellenbogen zur Opern-Karriere

Ansonsten aber unterscheidet sich Miriam Bögli klar von anderen 18-Jährigen: Sie will Opernsängerin werden. Und seit Mai steht sie auch zu diesem ehrgeizigen Ziel. Damals gewann sie am Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb (SJMW) in Lugano als einzige Sängerin den 1. Preis mit Auszeichnung. Der SJMW ist der wichtigste Nachwuchswettbewerb der Schweiz, die Kategorie Gesang wird jedes zweite Jahr ausgetragen.

«Dieses Resultat hat mich darin bestärkt, meinen Weg weiterzuverfolgen», sagt Miriam Bögli. Doch was braucht es, damit man eine Karriere als Opernsängerin einschlagen kann? Wie wichtig ist dabei die Unterstützung der Eltern? Und reicht es, wenn man einfach gut singen kann?

Die Rolle des Lehrers

Miriam Bögli sitzt mit ihrer Mutter Dorothee Schmid in einem Büro der Musikschule Region Gürbetal im Schloss Belp. Schmid ist Leiterin der Musikschule und Bratschistin. Das sind schon einmal gute Voraussetzungen, denn sie kennt den Klassikbetrieb, hat die Konkurrenz, die spätestens mit dem Studium beginnt, selbst erlebt. «Ich wusste damals, als ich Musik studierte, nicht genau, wo ich hinwollte.

Ich dachte, ich schaue mal, was passiert», sagt Dorothee Schmid. Wichtig sei es, einen Plan B oder C in der Tasche zu haben. Darum unterstütze sie ihre Tochter in ihrem Berufswunsch, «auch wenn es im Gesang härter ist als im Instrumentalbereich», sagt sie. Es gibt viele junge Frauen, die Opern singen möchten, es gibt aber nur wenig Jobs. Darum setzen sich nur die allerbesten durch. An der Hochschule der Künste Bern (HKB) studieren 30 bis 40 junge Frauen und Männer Gesang, sei es Jazz oder Klassik, die Studienplätze sind beschränkt.

«Die Konkurrenz um die Plätze ist hart», sagt Graziella Contratto, Leiterin Fachbereich Musik an der HKB. Diese Konkurrenz hat Miriam Bögli bisher noch nicht zu spüren bekommen. Es gab zwar eine Qualifikation für den nationalen Wettbewerb, auch bittere Tränen derer, die es nicht weiterschafften, aber das Vorsingen für einen Studienplatz oder für eine Solorolle steht Bögli noch bevor.