Magersüchtige Veganer-Mädels

Bislang trat Magersucht am häufigsten bei Mädchen im Alter von 15 bis 19 Jahren auf. Seit einigen Jahren aber gibt es eine neue Tendenz: Die Erstpatientinnen werden immer jünger. Das zeigen neue Auswertungen aus Deutschland, davon berichten die Fachleute auch in der Schweiz. Schon achtjährige Mädchen landen teilweise in der Klinik, weil sie nur sehr restriktiv essen, fanatisch Sport treiben, krankhaft dünn sind und sich dennoch zu dick finden. Auch bei den 10- bis 12-Jährigen steigen die Fallzahlen und die stationären Aufenthalte.

Die Ursachen sind vielfältig. Aber die schnelle Erklärung, zu dünne Models seien daran schuld, greift zu kurz. Berichte über Magersucht kennt man schon aus Zeiten, als das Schönheitsideal noch war, deutlich fülliger zu sein. Leistungsdenken hingegen gab es damals schon – und heute mehr denn je. Denn der geschönten Instagram-Welt, dem stetig wachsenden Druck, perfekt auszusehen, gut in der Schule und beliebt zu sein, können sich Junge immer weniger entziehen. Oft sind es besonders ehrgeizige, zielstrebige und perfektionistische Menschen, die an Magersucht erkranken, Mädchen sind besonders betroffen. Bei vielen wächst sich die Krankheit nach der Pubertät aus – wenn nicht, kann sie tödlich enden.

Wer nicht ins Schema passt, wird gehänselt

Erschwerend kommen populäre Ernährungstrends hinzu, die dazu dienen, Essverweigerungen zu rechtfertigen. Besonders beliebt etwa ist der Veganismus. Das sagen nicht nur Psychiaterinnen wie Claudia Gramesbacher jüngst in der «Tageswoche». Auch in sogenannten Pro-Ana-Foren (Pro-Anorexie) wird Veganismus empfohlen, um eine reduzierte Kalorienaufnahme etwa vor misstrauischen Eltern zu rechtfertigen. Oftmals fängt die Krankheit mit einer erfolgreichen Diät an, die dann ausser Kontrolle gerät. Aber Gramesbacher sagt ganz klar, dass Veganismus oft als Einstieg in die Krankheit dient. Gerade auch bei den ganz jungen Mädchen. Sie sind besonders empfänglich für solche Botschaften, denn Veganismus verspricht nicht nur Kalorienreduktion, sondern verheisst zugleich Engagement für eine bessere Welt.

Das ist besonders tückisch. Denn die Krankheit bedient sich so an Ver­haltensweisen, die in unserer Gesellschaft viel gelten: Nur wer diszipliniert ist und nie aufgibt, kann es zu etwas bringen. Wer regelmässig Sport treibt, hält sich fit. Wer auch mal auf etwas verzichtet, beweist Selbstkontrolle, und auf tierisches Eiweiss zu verzichten, hilft der Umwelt und den Tieren. Verschwiegen wird, dass das oft ein Vorwand ist, hinter dem eine ernste Essstörung lauert.

Sicher ist, dass Mädchen schon sehr früh ihren Selbstwert an ihr Erscheinungsbild heften. Schon in der ­Primarschule wird gegenseitig ver­glichen und taxiert; wer nicht ins Schema passt, wird als dick gehänselt. Manchmal reicht schon eine solche Kränkung, um die Krankheit zu ­lancieren. Und auch wenn Kinder noch keine Kalorien zählen, verinnerlichen sie schnell, dass Essen dick macht. Und dass Sport dagegen hilft. Und nicht Essen.