Kinder sind in Krippen gut aufgehoben

Also wollten Entwicklungspsychologen der Universität Zürich es jetzt genau wissen und mit den Spekulationen rund um das heiss umkämpfte, schwer politisierte Betreuungsthema aufräumen. Sie testeten 637 Krippenkinder zwischen 18 und 24 Monaten im Hinblick auf ihre motorischen, sprachlichen, kognitiven und sozialen Entwicklungsschritte und verglichen. Ergebnis: Kita oder nicht spielt überhaupt keine Rolle. Jedenfalls nicht bei den Kindern, die aus bildungsaffinen Elternhäusern kamen.

Dass Kinder aus belasteten oder fremdsprachigen Familien von Krippenbetreuung sogar profitieren, ist schon länger erwiesen. Sowieso sei die Beziehung zu den Eltern zumeist die massgebliche Bindungserfahrung, heisst es. Bei den 45 Prozent unsicher gebundenen schweizerischen Kindern, die eine Studie unlängst vermutete, liegt das Problem demgemäss vornehmlich zu Hause.

Die glücklichsten Mütter leben in Skandinavien, wo es lange, bezahlte Elternzeit gibt.

Der Fall Krippe ist also abgeschlossen? Jein. Es ist gut, dass man sich neu getrost auf harte Forschung stützen kann. Aber erstens steht und fällt alles mit der Qualität der Krippe – die hierzulande zum Glück meist hervorragend ist. Zweitens ist das mit der sicheren Bindung an Mutter und Vater etwas schwierig, wenn die schon im ersten Lebensjahr des Kindes zwischen Krippe, Job und Daheim herumhetzen müssen. Die glücklichsten Mütter leben laut Untersuchungen in Norwegen, Finnland, Island, Dänemark und Schweden: da, wo es lange, bezahlte Elternzeiten bei gesichertem Arbeitsplatz und ähnliche Modelle gibt. Und glückliche Mütter sind nicht nur fürs Kind am besten, sondern nützen der ganzen Gesellschaft.