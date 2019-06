Keep cool!

«Wann wird’s mal wieder richtig Sommer, ein Sommer, wie er früher einmal war?», sang Rudi Carrell anno 1975. Und träumte arglos und gut gelaunt von braun gebrannten Menschen, Sonnenbränden und Hitzewellen. So wie es halt früher einmal gewesen sei. Was würde Carrell wohl heute singen? Sein Traumzustand, den er nostalgisch herbeibeschwörte, obwohl es ihn vermutlich nie gegeben hatte, ist eingetroffen. Die Wetterprognosen zeigen momentan nichts als strahlenden Sonnenschein bei, nun ja, auch 2019 nicht ganz alltäglichen 30 Grad plus.