«In diesen Schulbüchern wird Hass geschürt»

Mit seinem Buch «Inside Islam» löste er vor zwei Jahren eine grosse Debatte aus. Jetzt legt Constantin Schreiber, Moderator der ARD-«Tagesschau» und als Journalist viele Jahre im arabischen Raum tätig, sein neues Werk vor. In «Kinder des Koran. Was muslimische Kinder lernen» geht er der Frage nach, welche Werte Schulbücher in islamisch geprägten Ländern vermitteln – und kritisiert das Weltbild, mit dem viele Flüchtlingskinder nach Deutschland oder in die Schweiz kommen.