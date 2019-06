«Hat jemand einen Verstorbenen von 54 Jahren?»

Man könnte glauben, ich hätte mit einem Toten kommuniziert. Einem richtigen Toten. Das kam so: Ich besuchte den Kurs «Vertraue deiner Medialität» bei Martina Camenzind, einem «ausgereiften Medium» mit einer «tiefen Verbundenheit zur geistigen Welt», wie der Veranstalter, der Basler Psi-Verein, auf seiner Internetseite schreibt. Camenzind, rote Locken, grau-rosa Glitzer-Sneaker, hält Vorträge, gibt Kurse und stellt, wie sie sagt, in persönlichen Sitzungen Kontakte zur «geistigen Welt» für ihre Klienten her.