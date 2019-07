Geschmacksentgleisung am Fuss

Der Sommer in der Stadt ist eine schuhmodische Katastrophe. Das Elend fing schon vor Jahrzehnten an, mit diesen loddeligen Pauschaltouristen-Latschen namens Flip-Flops, deren Träger jeweils unappetitlich schwarze Fusssohlen haben, weil sie dauernd halb daneben treten. Ab da ging es ästhetisch kontinuierlich bergab. Zu den Flip-Flops gesellten sich die unsäglichen Crocs, die Unschuhe schlechthin. Es tauchten immer mehr Ballermann-Adiletten und Trekking-Sandalen in urbanen Gegenden auf, und als wäre das nicht schon Zumutung genug, breitet sich seit ein paar Jahren eine regelrechte Birkenstock-Plage aus.