Ganz normal nackt

Hätten die Kandidaten gewusst, womit sie konfrontiert werden, hätten sie sich wohl kaum auf das Experiment «No Body is perfect» eingelassen. Eigentlich hatten sich Tatjana, Patrickund Stephanie nur deswegen für die neue vierteilige Sendung (montags um 20.15 Uhr bei Sat 1) angemeldet, weil sie sich – wie so viele – unwohl in ihrem Körper fühlen und ein besseres Selbstwertgefühl gewinnen wollten.