«Es trifft relativ häufig die auffallend hilfsbereiten Buben»

Margit Averdijk ist Kriminologin am Jacobs Center for Productive Youth Development an der Universität Zürich und auf delinquente Verhaltensweisen spezialisiert. Ihre wissenschaftliche Untersuchung zu Opfererfahrungen im Teenageralter basiert auf den Daten der Zürcher Langzeitstudie z-proso von Manuel Eisner und Denis Ribeaud, die 2004 startete. Dafür wurden zufällig Schulen in der Stadt Zürich ausgewählt. Über 80 Prozent der angefragten Kinder, insgesamt über 1350, nahmen daran teil. Bei der ersten Befragung war die Mehrheit von ihnen 7-jährig. Seither wurden sie in Zeitabständen von ein bis drei Jahren befragt. Die nächste Befragung ist in zwei Jahren geplant. Über 70 wissenschaftliche Untersuchungen wie jene von Margit Averdijk sind bereits aus den Daten entstanden. Heute sind die Studienteilnehmenden zwischen 21 und 22 Jahre alt. Eine vergleichbare Langzeitstudie zum Thema gibt es in der Schweiz nicht, weltweit ebenfalls nur eine Handvoll.