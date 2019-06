Die neun Hitze-Typen

Der Apokalyptiker

Die Sonne war ihm schon immer etwas suspekt. Die Hitze aber ist sein Feind, die Hölle auf Erden. Der Apokalyptiker vermeidet es deshalb, nach draussen zu gehen, wenn, dann meidet er das Offene und rennt von Schatten zu Schatten, wie jemand in einem Zombiefilm. Zu Hause sind die Rollläden schleusenartig runtergelassen, seit er vor einigen Tagen zum ersten Mal von der nahenden Hitzewelle gehört hat. Im Tiefkühler lagert ein Vorrat an Eiswürfeln und Kühlpads.



Die Pragmatikerin Wenn ihr das Wetter so blöd kommt und so heiss ist, dann schlägt sie halt mit Ventilatoren zurück. Zu Hause, am Arbeitsplatz oder mit einem portablen Modell. Schützenhilfe bekommt dieser Typus übrigens von Jörg Kachelmann: «Viele Grosis und Ättis würden auch in der Schweiz noch leben, würden Kinder und Enkel einen Ventilator schenken», schreibt der Wetterexperte hier.