Dick ­aufgetragen

Was war das für ein Gekreische bei Heidi Klums Topmodels. Und alles nur wegen einer Kampagne der französischen Beautymarke Sephora, die in der jüngsten «Germany’s Next Topmodel»-Staffel ein neues Markengesicht suchte. «Sephora ist einfach nur – mein Leben!», schwärmte eine der Kandidatinnen und meinte das ganz offensichtlich sehr ernst. Eine andere erklärte: «Wenn ich diesen Job bekommen würde, wäre dies der schönste Tag meines Lebens.»