«Das würde sofort einen Shitstorm auslösen»

Weltweit wird über das Coronavirus berichtet, natürlich, die Folgen sind noch nicht abzuschätzen. Das gibt Anlass zur Sorge. Zum ersten Mal erleben wir diese Infektion in Echtzeit, die Rede ist von einem «Nachrichten-Tsunami». Jede Information wird sofort publik, via Medien, via Google, via Twitter. Das beschäftigt die Menschen: Wie gross ist die Gefahr? Der renommierte Basler Infektiologe Manuel Battegay schreibt in der BaZ: «Individuell einen Verlauf vorauszusagen ist schlicht nicht möglich, doch es wird wohl in Bälde möglich sein, Risikowahrscheinlichkeiten zu berechnen.»