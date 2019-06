«Darf ich trotz eines Burn-outs in die Ferien?»

1 Wegen eines Burn-outs bin ich bis auf weiteres krankgeschrieben. Im Juli wollten wir in die seit langem gebuchten Ferien fahren. Mein Arzt empfiehlt mir, diese Reise zu machen. Geht das rechtlich?

Die Arbeitsunfähigkeit ist nicht in jedem Fall gleichbedeutend mit der Ferienuntauglichkeit. Ist Ihr Arzt einverstanden, dass Sie in die Ferien fahren, dann ist das arbeitsrechtlich in Ordnung. Der Urlaub wird aber als Ferienbezug angerechnet.