Wenn die Frau zur Tyrannin wird

Am Anfang war es die ganz grosse Liebe. Kennen gelernt hatte Florian Gasser* sie über einen Freund, der sagte, diese Frau sei nichts für ihn. «Ich war ruhig, sie war übertrieben, fröhlich, lebenslustig, das fand ich cool.» Er sei ihr Traummann, sagte sie, er sei perfekt. Nach fünf Tagen zogen sie zusammen, nach 101 Tagen fand die Hochzeit statt, in ganz kleinem Rahmen. Sie habe es so gewollt.