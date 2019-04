Toben statt Glotzen

Der optimale Tag von unter Fünfjährigen ist demnach weitgehend frei von Bildschirmen aller Art. Frühestens mit zwei Jahren sollten Kinder Zugang zu Fernsehern und Smartphones bekommen – begrenzt auf maximal eine Stunde täglich.

Die WHO folgt mit ihren Grenzwerten unter anderem den nationalen Leitlinien, die kanadische Wissenschaftler vorgelegt haben. Diese hatten ihre Einschätzung vor allem damit begründet, dass die aufgemotzten, oft mit viel Aufwand auf Kindertauglichkeit getrimmten Programme der digitalen Medien weniger Lernerfahrungen bieten als altmodische Bilderbücher oder Spiele, dafür aber ausgesprochen verführerisch sind. Auch die WHO-Richtlinie hält Puzzeln, Malen oder Geschichten-Lauschen für wertvoller als den Konsum elektronischer Medien. Grundsätzlich wollen die WHO-Experten jedoch jede Art von sitzender Tätigkeit begrenzen.

Autositze, Kinderwägen, Tragetücher: maximal eine Stunde

Das gilt ganz besonders für Sitzmöglichkeiten, in denen Kinder angeschnallt oder anderweitig in ihren Bewegungen eingeschränkt sind: Autositze, Kinderwägen, Hochstühle und Tragetücher sollten nach Einschätzung der Behörde nie länger als eine Stunde benutzt werden. Kinder, die sich so frei wie möglich bewegen können, hätten bessere Gesundheitswerte, heisst es etwas nebulös in der Begründung.

Über körperliche Bewegung sagt die WHO-Leitlinie: Je mehr, desto besser. Schon Babys sollten mindestens 30 Minuten ihrer wachen Zeit auf dem Bauch verbringen, weil dies wahrscheinlich die motorische Entwicklung fördert. Sobald sie sich vorwärts bewegen können, sollten sie dem Drang dazu möglichst häufig nachgeben dürfen. Für alle Kinder über einem Jahr werden mindestens drei Stunden körperliche Aktivität pro Tag empfohlen. Darunter verstehen die Autoren alles zwischen normalem Laufen bis zum atemraubenden Rennen.

Auch für den Schlaf liefern die Experten genaue Werte. In den ersten drei Monaten sollten die Kleinen insgesamt 14 bis 17 Stunden täglich schlafen, in den folgenden neun Monaten zwölf bis 16 Stunden. Für Ein- und Zweijährige wird eine Bettruhe von elf bis 14 Stunden empfohlen, in den darauffolgenden zwei Jahren sind zehn bis 13 Stunden ausreichend.