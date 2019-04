Schweizer werfen eine Million Tonnen Lebensmittel in den Müll

In den Schweizer Haushalten fallen jedes Jahr rund eine Million Tonnen Lebensmittelabfälle an. Rund die Hälfte davon wäre vermeidbar. Das entspricht jährlich 60 Kilogramm an vermeidbarem Lebensmittelabfall pro Person.

Ein grosser Teil der Lebensmittelverluste geht allerdings auf das Konto der Landwirtschaft: Dort fallen jedes Jahr 225'000 Tonnen Lebensmittelverluste an. Davon wären rund 90 Prozent vermeidbar. Diese Zahlen hat das Bundesamt für Umwelt (Bafu) am Montag veröffentlicht.