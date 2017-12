Jugo – Schimpfwort oder in diesem Fall –, ein Begriff für Liebe, Sehnsucht und Ab­neigung. Er macht, dass das Herz fröhlich hüpft und gleichzeitig wehtut.Die Erinnerungen an meine ersten Lebensjahre in Jugoslawien sind wunderbar. Schönes Wetter, viele Feste, Fleisch und Süsses, das Bild von Tito an der Wohnzimmerwand, Zigarettenrauch, Grossmutters tägliches Feierabendbier, türkischer Kaffee und Kaffeesatzlesen, alte Menschen mit Goldzähnen, Musik und ganz wichtig: Gefühl. Das können wir nämlich besonders gut.

In den 90ern, als der Krieg auf dem Balkan ausbrach, lebte ich bereits mit meinen Eltern in der Schweiz. Von einem Tag auf den anderen änderte sich alles. Die Leichtigkeit verflog, Trauer und Wut nisteten sich ein. Die Heimat, die ich kannte, gab es nicht mehr. Nach dem Krieg entzog ich mich jahrelang allem, was mit ihr zu tun hatte. Ich hatte keine Jugo-Freunde, ich las keine Jugo-Bücher, ich hörte keine Jugo-Musik. Und vor allem besuchte ich mein Stückchen Jugo nie.

Mit zwanzig machte ich mich auf die Suche nach der eigenen Identität. Ich las gefühlt jeden Artikel zum Krieg und schaute mir unzählige Dokus an. Die Musik aus der Jugendzeit meiner Eltern lief in Schleife, ich hinterfragte mein Leben in der Schweiz und widmete mehrere Tagebücher diesem Gefühlschaos.

An der Universität lernte ich dann viele junge Leute vom Balkan kennen, wir betranken uns, schwelgten in Erinnerungen und erzählten Witze, die wir als Kinder bereits von den Alten gehört hatten. Wir waren ergriffen von Wehmut – und regten uns im nächsten Moment über die Mentalität auf. Wir waren nostalgisch und allergisch gleichzeitig –sozusagen eine Jugo-Nostallergie.

Noch heute sehne ich manchmal die Ferien herbei, damit ich endlich nach unten fahren kann – und wünsche mich nach wenigen Tagen wieder zurück in die Schweiz. Kaum bin ich retour, vermisse ich aber bereits wieder die Herzlichkeit der Menschen und das gute Gefühl, das einem eine Reise ins Heimatland trotz allem gibt.

Was wäre, wenn? Das frage ich mich oft. Was wäre, hätte es den Krieg nie gegeben? Was wäre, wenn ich diese Lücke im Lebenslauf nicht hätte, wenn ich nahtlos an die Erinnerungen aus der friedlichen Kindheit anknüpfen könnte? Solche Gedanken sind reine Zeitverschwendung. Aber irgendwie mag ich dieses Gefühl, wenn das Herz fröhlich hüpft und gleichzeitig wehtut.



Edita Dizdar (32) stammt aus Kotor Varoš in Bosnien. Sie kam 1991 als 6-Jährige in die Schweiz. (Berner Zeitung)