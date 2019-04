«Innert Sekunden wurde ich zum Veganer»

Nun reagiert die Gastronomie. Ab 2021 müssen ausgebildete Köche bei der eidgenössischen Berufsprüfung nicht mehr zwingend ein Menü mit Fleisch oder Fisch zubereiten, wie kürzlich bekannt wurde. In der Lehre aber werden Eglifilet und Lammrücken weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Ginge es nach dem Schweizer Vegi-Pionier Rolf Hiltl, gäbe es bald auch eine fleischlose Koch-Lehre. Ein Anliegen, für das auch der österreichische Spitzenkoch Siegfried Kröpfl kämpft. Seit drei Jahren bildet er in Wien Köche und Kochlehrer in der Kunst der rein pflanzlichen Küche aus.

Viele Köche sagen, vegetarisch zu kochen, das gehe ja noch. Aber vegane Gerichte: viel zu aufwendig! Da müsse man gleich die ganze Küche umstellen.

Ich kenne dieses Argument. Absoluter Schwachsinn. Wenn man die Grundlagen der veganen Küche kennt, ist es recht einfach. Man muss die Küche überhaupt nicht umstellen. Das Problem ist, dass viele Köche nicht wissen, was es bedeutet, rein pflanzlich zu kochen. Als ich vor sechs Jahren damit anfing, hatten einige fast das Gefühl, da komme einer mit einer neuen Sekte. Mittlerweile ist es besser. Die Köche wissen: die Basis ist dieselbe. Das Gemüse, die Hülsenfrüchte, diese Zutaten verarbeiten wir Köche sowieso. Und statt Butter nehmen wir eben Margarine.

Sie setzen sich dafür ein, dass eine offizielle Berufslehre für vegetarische bzw. vegane Köche eingeführt wird.

Wir wollen, dass der vegane Koch ein eigenes Berufsbild wird. Ich gebe uns fünf Jahre, dann wird das Realität. Vielleicht nicht in Österreich, da sind die Strukturen teilweise noch etwas hinterwäldlerisch, aber vielleicht in Deutschland, oder wieso nicht in der Schweiz? Ich bin überzeugt, dass fleischlose Küche die Zukunft ist. Die Nachfrage ist zu gross. Kaum ein Restaurant kann es sich leisten, Gäste wegzuschicken. Und mit einem Salat und gemischtem Gemüse überzeugen Sie niemanden mehr. So viele junge Leute wollen nichts mehr mit Fleisch zu tun haben – auch Köche.

Für einen Koch ist es doch aufregender, ein gutes Stück Fleisch zu kochen als nur Grünzeug.

Eben nicht. Die Möglichkeiten ohne Fleisch sind vielfältiger. Fleisch kann ich überspitzt gesagt schmoren, braten, dünsten, dann ist fertig. Gemüse kann ich auf viel unterschiedlichere Arten zubereiten. Wurzelgemüse zum Beispiel kann ich dünsten und glasieren. Oder niedergaren mit Kräutern und Gewürzen. Oder ein Püree machen. Da entsteht jedes Mal eine andere Geschmackskomposition. Das ist die eigentliche Kunst in der pflanzlichen Küche: den eigenen Geschmack einer Zutat herauszuarbeiten. Ich will sagen können: Diese Karotte schmeckt wirklich wie eine Karotte. Beim Fleisch sind es meist die Zusätze, die den Geschmack ausmachen: die Saucen, die Kräuter, die Gewürze. Das ist der grosse Unterschied.

Wie gehen Sie vor, wenn Sie neue Menüs gestalten? Versuchen Sie, bekannte Gerichte fleischlos zu imitieren, oder kreieren Sie ganz neue ?

Ich versuche, Fleischimitationen zu umgehen. Jemand, der weiss, wie ein echtes Schnitzel schmeckt, zieht beim Schnitzel aus Fleischersatz instinktiv den Vergleich. Deshalb kreiere ich lieber etwas ganz Neues. Ich gehe immer von dem aus, was die Leute kennen. In meinem Fall also die österreichische Küche. Gulasch zum Beispiel. Warum soll der Mensch auf Gulasch verzichten? Nur bereite ich es eben mit Gemüse und Kichererbsen zu. Dann hat der Gast sein Gulasch.