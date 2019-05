«Hätte ich die Toten verhindern können?»

Es gibt Menschen, an deren Verhandlungsgeschick Tausende Leben hängen. Liesbeth Aelbrecht ist so jemand. Die Verantwortung, die sie trägt, ist zuweilen eine schwere Last. Sie reibt sich mit beiden Händen übers schmale Gesicht. «Hätte ich es verhindern können? Das ist eine sehr persönliche Frage.» Noch heute zerbricht sie sich den Kopf über einen Einsatz vor fünf Jahren, darüber was schiefgelaufen ist und weshalb. Wie viele Menschen ihr Leben lassen mussten und ob sie sie hätte retten können. «Denke ich daran zurück, fühle ich mich als Versagerin.»