Die Waffe meiner Mutter

Von Laura Kaufmann (publiziert am Thu, 25 Apr 2019 14:00:23 +0000)

Der Libanon war in der Vergangenheit in viele Kriege verwickelt gewesen. Der von 1975-1990 andauernde Bürgerkrieg war besonders verheerend. Noch immer wird das Land von seiner Vergangenheit verfolgt: Neben Kriegsverletzungen sind auch psychische Probleme wie Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen, Phobien und Schizophrenie weit verbreitet. In fast jeder libanesischen Familie ist eine Person von den Kriegsfolgen betroffen oder kämpfte jahrelang mit ihnen. Eine Waffe zuhause zu haben, ist für viele eine Möglichkeit ihre Ängste zu lindern – unabhängig davon ob sie einen Waffenschein besitzen oder nicht. Was früher einmal eine Sicherheitsmassnahme war, wurde zu einem umstrittenen kulturellen Erbe.