«Die Gefahr sind Roboter, die deinen Job übernehmen»

Yuval Noah Harari, geboren 1976 in Haifa, hat bisher drei Bücher geschrieben: In «Eine kurze Geschichte der Menschheit» vertrat er die These, der Mensch verdanke seine Stellung auf der Erde vor allem seinen kulturellen Fähigkeiten wie der Fantasie, die eine kollektive Erzählung und kollektives Handeln ermöglicht habe. In «Homo Deus» prophezeite er, die technischen Möglichkeiten würden den Menschen in naher Zukunft zu Gott machen. In «21 Lektionen für das 21. Jahrhundert» erfährt man alles über alles.