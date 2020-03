Jetzt gucken wir in die Röhre Endlich zahlt es sich aus, dass es Kochsendungen im Überfluss gibt. Wir haben die besten herausgepickt. Nina Kobelt

Zum Glück gibt es eine Fülle von Kochsendungen, für die es sich lohnt, einzuschalten. Foto: iStock, Getty Images

In England gibt es sie schon länger: Kurse, in denen man ruhig wird mithilfe von Teigkneten. Breaditation heisst das, die Wortzusammensetzung aus Meditation und Bread (Brot) bringt auf den Punkt, was wir aus eigener Erfahrung wissen: Backen – oder eben einen Teig herstellen – beruhigt. Genauso wie Kochen uns hilft, auf andere Gedanken zu kommen.