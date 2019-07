Eine Stadt sieht Orange

Wenn ein Drink den Namen Spätzünder verdient hätte, wäre es der Aperol Spritz. Vor hundert Jahren schon haben zwei Brüder das orange Gesöff erfunden. Doch erst in den letzten Jahren beginnt er, sich auch ausserhalb Italiens zu etablieren. Natürlich, weil er so unglaublich instagrammable ist. Doch da ist noch mehr: Er versprüht mit seiner Farbenfröhlichkeit eine gewisse Italianità. Seine Volumenprozente halten sich in vornehmen Grenzen (11 Prozent). Und auf einer Bacaro-Tour durch Venedig – einer Beizentour, auf der es Häppchen, Cicchetti, gibt – macht er sich einfach gut. Visuell und geschmacklich.

Alle kommen damit zurecht

Die Campari-Gruppe, zu der das Getränk heute gehört, feierte Aperols Geburtstag mit grossem Tamtam. Mit Konzerten auf der Piazza San Marco, mit Sofas, welche Künstler für den Getränkehersteller gestaltet haben, sowie einem Comic, der die Geschichte der Spirituose, die wegen ihrer Tiefprozente gar keine ist (nach EU-Recht sind 15 Alkoholprozente vonnöten), veranschaulicht. Die ganze Chose gestaltete sich recht medienwirksam, und das ist vor allem dem scheinbaren Geltungsbedürfnis von Aperol zu verdanken: Man kann ihn einfach nicht übersehen. Weder an einer Bar noch am Tischchen noch in der Dunkelheit auf der Rialtobrücke.

Luigi und Silvio Barbieri hatten 1912 von ihrem Vater ein Spirituosengeschäft übernommen und, so will es die Legende, sieben Jahre lang getüftelt, bis sie den Aperol so hatten, wie sie ihn wollten. An der internationalen Messe von Padua präsentierten sie das Getränk erstmals – und empfahlen, es vor dem Essen einzunehmen.

Ein Drink, der jeder hinkriegt

Beide waren Sportfans; Silvio war Ende der 20er-Jahre gar kurz Präsident des heutigen Drittligisten Calcio Padova, der damals in der Serie A spielte. Sportlern soll das Getränk auch besonders gefallen haben, weil es sich auf einem hochprozentigen Markt als etwas Leichtes abgehoben hat. Was drin ist, bleibt ein Geheimnis, es soll eine Mischung von Kräutern, Rhabarber, Zimt, Chinarinde, gelbem Enzian und Bitterorange sein.

Viel wichtiger: Aperol Spritz ist, ähnlich wie ein Pimm’s in England, dem Ginger Ale und Früchte beigemischt werden, etwas, das selbst die doofsten Barkeeper hinkriegen. Zu beachten ist dabei einzig, dass man zuerst den Sekt ins Glas gibt und erst dann mit einem gleichen Teil Aperol auffüllt, sonst vermischt sich das Ganze etwas mühselig. Zum Schluss einen Spritz Mineralwasser (diese Tradition hatten die Österreicher im vorletzten Jahrhundert in Venedig eingeführt – sie versetzten den Wein mit Wasser) und – wenn es die Saison zulässt – einen Schnitz Orange.