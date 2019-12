Das Weihnachtsguetsli Abc

D wie Dialekt

Güezi in Bern, Guzeli in Basel, Guetsli in und östlich von Zürich, und dann sind da noch die Schaffhauser Wiigueteli: jedem Dialekt seine Aussprache. Verständnisprobleme gibt es jedoch kaum.

Ewie einfrieren

Natürlich kann man fertigen Guetsliteig bis zu drei Monate im Tiefkühler aufbewahren. Bloss: Wer macht seinen Teig schon im ­September? Respektive wer isst noch Brunsli Ende März?

Fwie Fertigteig

Nun ja, man hat schon einiges ob in der Adventszeit – aber reicht die Zeit wirklich nicht, um die paar ­Zutaten (siehe Rezepte unter G, K, M und V) zu verarbeiten? Schliesslich bäckt der Nachwuchs mit, und der soll ruhig wissen, wie gute Guetsli gehen.

Gwie Grassins

Zutaten:

200 g weiche Butter

125 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

1 Eigelb

275 g Mehl

Zubereitung: Butter rühren, bis sich Spitzchen bilden. Vanille­zucker und Eigelb beigeben und rühren. Mehl beigeben und zu einem Teig kneten, zu einem ­Ziegel formen und in Folie packen. 30 Minuten kühl stellen. Teig portionieren und 4 mm dick auswallen. 15 Minuten kühl stellen. Rondellen von 4 cm Durchmesser ausstechen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Im auf 170 Grad vorgeheizten Ofen 12 bis 13 Minuten backen.

Hwie Haltbarkeit

Die meisten Guetsli halten aufgrund des hohen Zuckergehalts mehrere Wochen. Aber ganz ehrlich: Wenn sie schmecken, überleben sie keine drei Tage.

Iwie Ingwer

Einige, zugegeben, sehr vorwitzige Backrezepte verwenden als Ingredienz Ingwer. Die Knolle gibt den Guetsli eine leichte Schärfe und macht sie erst noch gesund. Ingwer hilft nämlich – anders als die Zutaten Zucker, Mehl oder Eiweiss – sehr zuverlässig gegen Erkältungs­beschwerden.

Jwie Jesses!

Ein geläufiger Ausruf, wenn man nach einem Monat Guetsligenuss auf die Waage steht. Tatsächlich sind zum Beispiel Mailänderli, egal in welch herziger Form sie auch immer gestochen wurden, Schwergewichte: Ein Stück hat ungefähr 50 Kalorien.

Kwie Kokosmakrönli

Zutaten:

3 frische Eiweiss

Salz

100 g Zucker

200 g Kokosraspel

Zubereitung: Eiweiss mit einer Messerspitze Salz steif schlagen. Zucker nach und nach beifügen, bis der Eischnee glänzt. Sorg­fältig Kokosraspel unterheben. Portionenweise aufs Backblech geben und über Nacht trocknen lassen. 10 Minuten bei 180 Grad in der Ofenmitte backen.