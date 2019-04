Vegane Ernährung ist im Trend. Was halten Sie als Ernährungswissenschaftler davon?

Vegane Kost ist für Kleinkinder und Schwangere ein No-go und für alle anderen kritisch. In Frankfurt wurde kürzlich der erste deutsche vegane Kindergarten eröffnet – da sträuben sich mir die Haare. Wer Kinder so ernährt, spielt mit ihrer Gesundheit und ihrer Entwicklung.