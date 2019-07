Auch Fusspilz gefällt es in der Badi

Draussen schwimmen, die Sonne auf der Haut spüren und barfuss laufen: Die Freibäder haben Hochsaison. Doch in diesen Oasen der Erfrischung tummeln sich an einem schönen Tag nicht nur viele Menschen, sondern auch einige Keime. Ein paar Tage oder Wochen nach einem Badibesuch kann es zwischen den Zehen zu jucken beginnen. Bei genauerem Hinschauen entdeckt man dann gerötete Stellen, Schuppen, Hautrisse oder kleine Bläschen. «Fusspilz ist sehr verbreitet», sagt Stefanie Häfliger, Oberärztin an der Dermatologischen Poliklinik des Berner Inselspitals. Sie schätzt, dass hierzulande etwa jeder dritte Mensch schon damit zu tun hatte. Männer seien tendenziell häufiger betroffen, sagt die Dermatologin. Wieso genau, wisse man nicht. Ein möglicher Grund sei, dass sie an den Füssen stärker schwitzen.