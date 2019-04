Influencerin bezahlt Schimpforgie teuer

So schön ihr Leben aussieht, so stressig tönt es: Bonnie Strange ist Model, It-Girl, Designerin, Moderatorin, Fotografin, Sängerin, Schauspielerin, B-Promi und seit letztem Jahr auch noch Mutter. Sie ist also das, was man auf Neudeutsch «Influencerin» nennt: Eine unverschämt gut aussehende Personen mit unklarer Beschäftigung. Als flippiges It-Girl ist sich Strange auch gewohnt, zu bekommen, was sie begehrt.