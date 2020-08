Geschäftsmodell Menstruation – Läuft bei mir Gerade wird die Periode als feministischer Lifestyle mit Marktpotenzial entdeckt. Auch, weil Frauen öffentlich darüber reden, wie «ihre Tage» wirklich sind. Lucie Machac

Beschämend, eklig, unzumutbar: Periode ist nach wie ein Tabuthema. Foto: Getty Images

Jeden Tag, und das während 7 bis 9 Jahren. So lange blutet eine Frau, wenn man ihre 480 Perioden, die sie im Leben hat, aneinanderreiht. Bei rund 2 Milliarden Frauen im fruchtbaren Alter fliesst rund um den Globus also täglich jede Menge Menstruationsblut. Doch so plastisch will sich das gar niemand vorstellen. Viel zu beschämend sei dieser natürliche Vorgang angeblich. Und so eklig, dass die reine Erwähnung in der Öffentlichkeit schnell für überhitzte Gemüter sorgt.