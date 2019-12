Was wäre, wenn in Zürich das Wasser knapp würde?

«Damals, vor dem Klimakrieg, wohnten wir gleich da drüben, eine ganz normale Familie», sagt sie in Mundart: Die 17-jährige Nellie Hächler, vom Theater Neumarkt für diese Rolle als postapokalyptische Kassandra namens Vaju gecastet, lebt in Männedorf und besucht die Kantonsschule Stadelhofen; die Fridays-for-Future sind für sie (noch) keine Saga eines vergeblichen Widerstands.

Eng verzahnt mit Zürcher Wirklichkeit



Für Vaju schon: In ihrem Leben gibt es eine Zeit vor und eine nach der grossen Explosion. Vorher «haben wir uns ‹Schneewittchen› am Schauspielhaus angeguckt und gehofft, dass alles von selber wieder gut wird».

Eine witzige Bemerkung, die der 1982 in Aarau geborene Autor, Filmemacher («Tempo Girl») und Theaterregisseur Dominik Locher da seiner Figur in den Mund legt: Er hat sein nun von ihm selbst urinszeniertes Drama «Kids of No Nation – K.O.N.N.» eng mit Zürcher Wirklichkeiten verzahnt. Und dass zur Zeit der «K.O.N.N.»-Premiere nur ein paar Schritte vom Neumarkttheater entfernt, auf der Pfauenbühne, dieses grimmsche Märchen laufen würde, war bekannt.

Klimajugend wird auch am Theater top platziert.

Allerdings: Das Pfauen-«Schneewittchen» schildert schon in der Kinderfassung die zerstörerische Gier des Menschen. Und in seiner Version für Erwachsene findet die Chose im Rückblick nach einer Klimaapokalypse statt, was sonst? (Hier gehts zur Kritik)

Kinder- und Jugendtheater – für welches das Neumarkt unter dem neuen Leitungstrio verdienstvollerweise Eigenproduktionen stemmt – scheint ohne das Sujet Klima derzeit gar nicht möglich zu sein. Eben wurde «Klimajugend» zum Deutschschweizer Wort des Jahres gewählt, und sie wird auch am Theater top platziert. Dass Suna Gürler, verantwortlich fürs Kinder- und Jugendtheater am Schauspielhaus, sich zum Einstand für das Klassenzimmerstück «Greta» entschied, spricht Bände (hier gehts zur Besprechung).

Das Thema trötet uns auf allen Kanälen entgegen: Es ist nun mal keine Frage, dass der Klimawandel fortschreitet und verheerende Folgen haben wird – und wir alle mehr oder weniger hilf- und tatenlos draufstarren wie das Kaninchen auf die Schlange. Eine Frage aber ist, was so ein Klimatheater – in dem gern jugendliche Akteure ihren Auftritt bekommen – bringen kann.