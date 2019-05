Über die Sehnsucht nach reinigendem Terror

Die Zuschauertribüne ruckelt und gleitet auf Schienen nach vorn: ganz nah ran an die Menschen auf der Bühne und noch näher an jene auf der Leinwand über uns – an die Pickelhaubensoldaten in Schwarzweiss, die bald unter Sepiaklecksern verschwinden; an den monströsen Totenschädel, der aus schwarzen Augenlöchern auf uns herunterstarrt, bis er überblendet wird von einer Clownsfratze mit weit aufgerissenem Mund, der uns verschlingen wird, gleich.