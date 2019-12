In Polen fehlt ihr die frische Luft

Ein wenig fühle sie sich beim Proben derzeit noch wie im falschen Film. Quasi ein Spürchen neben der Spur – wie, annäherungsweise, vielleicht auch im heutigen Polen, das im Oktober bei der Parlamentswahl wieder rechts gewählt hat. «So sind die Gesetze der Demokratie», sagt Danuta Stenka, die sich ein anderes Resultat gewünscht hätte. «Die Spaltung der Gesellschaft ist das, was mich dabei am traurigsten macht. Ein tiefer Marianengraben hat sich aufgetan, und dieser Graben läuft durch unsere Familien, Beziehungen, Freundschaften. Wir sind zunehmend voreingenommen und wertend und hören einander immer weniger zu.» Lebhaft zeichnet sie Trennungslinien in die Luft.

Sie hofft auf die innere Stimme der Vernunft



Nach der Wende sei da kurz ein Aufatmen gewesen. Doch kaum hatte man sich an die neuen Freiheiten gewöhnt – für Danuta Stenka mit Jahrgang 1961 war es lange normal, immer nur temporär über einen Pass zu verfügen –, zog ein neuer Geist des Meinungsdiktats durchs Land, auch Frauenrechte wurden angegriffen. «Ich will nicht richten, und mir ist klar, dass man eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben kann», will sie festgehalten wissen. «Aber es bereitet mir Sorge, dass wir damals frei atmen konnten, jetzt hingegen manchmal die frische Luft fehlt. Trotzdem hoffe ich noch auf diese innere Stimme der Vernunft in allen Menschen.» Aber nicht auf jene in den Politikern, die, egal welcher Couleur, wie Pferde mit Scheuklappen nur nach vorn schauten, auf die nächste Wahl. Sondern auf jene der Individuen, die sich im Chaos ihrer persönlichen Existenzkämpfe irgendwie orientieren müssten.

Die Schauspielerin hat eine Wahnsinnspräsenz, sogar dann, wenn sie bei einem Ingwertee im dunklen Eck eines Cafés sitzt.

In ihren Rollen fasst die zartgliedrige Frau die Vielschichtigkeit des Menschen mit Kraft und Finesse. Es verschlägt einem etwa die Sprache, wie wortlos beredt und geradezu Augenwimpernschlag-fein Danuta Stenka eine von Job und Einsamkeit zermürbte Mittvierzigerin gibt: in der «Wunschkonzert»-Inszenierung der 1973 geborenen, in Lettland aufgewachsenen Regisseurin Ross (hier gehts zur Besprechung). Technisch gesehen ist dies ja wirklich bloss ein stummer, kalter Hauch – doch der haut uns aus den Socken.

Keine Frage, die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin hat eine Wahnsinnspräsenz, sogar dann, wenn sie uns bei einem Ingwertee ganz hinten im dunklen Eck eines Cafés gegenübersitzt. Seit fast zwei Jahrzehnten im Ensemble des Nationaltheaters in Warschau ist sie dem internationalen Publikum durch Filmauftritte bekannt: etwa als George Sand in Jerzy Antczaks «Chopin» oder auch in Andrzej Wajdas «Das Massaker von Katyn».

Löcher in Beton bohren



Gerade weil Danuta Stenka an sich selbst und an ihre künstlerischen Feinjustierungen hohe Ansprüche stellt, fürchtet sie sich ein bisschen vor der Premiere in Zürich. Mehrmals sei sie drauf und dran gewesen, ihre Koffer zu packen und heimzufahren, verrät sie. Seit Ende Oktober ist sie in der Schweiz für die «Kirschgarten»-Proben – und einfach sei es nicht, mit der Sprachbarriere klarzukommen. Stenka hat zwar schon in verschiedenen Sprachen gefilmt; aber auf der Bühne gibts keinen Cut und keine Wiederholung.