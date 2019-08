Im Strudel der Trauer

Schmerz und Glanz

Dass Didions Leben nicht nur aus Schmerz besteht, sondern auch viel Glanz enthält, blitzt in einer kurzen Episode auf. Epische Musik erklingt, als sich die Trauernde kurz an ihre grosse Zeit in den Sechziger- und Siebzigerjahren erinnert. Etwa, wie sie 1964 in einem kurzen Seidenkleid heiratete. Oder wie sie barfuss einen Erstklassflug antrat, der sie an die Premiere von «Panik im Needle Park» (1971) brachte.Didion und Dunne hatten eng zusammen am Drehbuch gearbeitet. Doch Didion verbietet sich diese Erinnerungen, die sie in den Strudel der Trauer reissen, wie sie sagt.

Heidi Maria Glössners nuanciertes Spiel berührte an der Premiere, das Publikum und sie selbst. Im Programmheft erfährt man, dass sie und Didion einiges gemeinsam haben. So sind der Schauspielerin viele Orte, die im Stück vorkommen, vertraut. Als 19-Jährige machte sie sich auf nach Kalifornien und startete dort beinahe eine Filmkarriere. Es war die Liebe zu Europa und zum klassischen Theater, die sie schliesslich in die Schweiz zurückkehren liess.

Nächste Vorstellung: Montag, 26. August, 20 Uhr, im Theater an der Effingerstrasse, Bern.