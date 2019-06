Gullivers Reise in die Gegenwart

Der Grund dafür liegt in der riesigen Puppe, die am Bühnenrand zu sehen ist. Rund fünf Meter misst sie. «Hier in der Grossen Halle gibt es genügend Platz», erklärt Co-Regisseur Christoph Hebing. Die Puppe, die Gulliver verkörpert, lässt sich wie eine Marionette bewegen. Das sieht überraschend geschmeidig aus (Bühne: Myriam Casanova, Maurin Gerber und Dario Gugler).

Wie Flüchtlinge auf Booten

Schon geht es los. Im Chor erzählt die Theatergruppe, wie Gulliver nach Liliput kommt: Im Jahr 1699 reist er mit dem Schiff nach Ostindien. In einem Sturm kentert das Schiff – und Gulliver findet sich auf einem Sandstrand wieder. In der Inszenierung (Leitung: Christoph Hebing und Marcel Leemann) werden bereits hier die ersten Assoziationen geweckt: überfüllte Schiffe, Menschen, die über Bord fallen und in den Fluten versinken, ein Strand. Man kann kaum anders, als an Flüchtlingsboote zu denken – und an die Bilder der Geretteten, die erschöpft die Mittelmeerküste erreichen.

«Man kann kaum anders, als an Flüchtlingsboote zu denken.»

Das liegt auch daran, dass einige der Schauspielerinnen und Schauspieler selber in die Schweiz geflüchtet sind. Bei «Theater kennt keine Grenzen» kommen Jugendliche im Asylverfahren und Berner Jugendliche mit unterschiedlichen Hintergründen zusammen und erarbeiten ein Stück. Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt von Junge Bühne Bern, Marcel Leemann Physical Dance Theater, Das Ventil, Grosse Halle und Katholische Kirche Region Bern. Die Darsteller reichern jeweils einen klassischen Stoff mit persönlichen Erfahrungen an.

Absurde Auflagen

Bei «Gullivers Reise nach Liliput» zeigt sich das etwa in der Reaktion der Liliputaner auf den Riesen, den sie vor sich sehen. Aus Angst vor dem Fremden fesseln sie ihn. «Er braucht so viel Platz», ruft eine. «Er könnte uns noch nützlich sein», meint ein anderer.

Schliesslich lassen sie Gulliver frei. Aber zuerst muss dieser zusichern, sich an eine Reihe absurd anmutender Regeln zu halten. «Duschen ist nur während der Regenzeit erlaubt», zum Beispiel. Ähnlich seltsam dürften für viele Flüchtlinge einige der Regeln klingen, an die sie sich nach ihrer Ankunft in der Schweiz gewöhnen müssen.