Aus dem Ruag-Newsletter

Liebe Kolleginnen, geehrte Aktionäre, hey ­Waffenfreaks! In den letzten Tagen ist wieder ­einiges passiert, was unser Unternehmen bewegt hat: Die Schweiz gewann gegen Gibraltar 4:0, Deutschland besiegte Nordirland 2:0, Kosovo verlor in England 3:5. Im Ruag-internen Tippspiel liegt ­Judith aus der Konzernleitung nun knapp vor Luca aus dem Development-Bereich Defence-Systems.