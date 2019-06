Auf den Spuren der Hugenotten

Frankreich wurde im 16. Jahrhundert von Glaubenskriegen zerrissen. Diese erreichten in der Bartholomäusnacht 1572 ihren Höhepunkt: Tausende von Protestanten wurden in ganz Frankreich ermordet. Darauf flüchteten viele der «Hugenotten», wie sie genannt wurden, bei Genf in die Schweiz. Dazu kamen die im Piemont ebenfalls verfolgten evangelischen Waldenser.

Unglück auf der Alten Aare

Zwar schuf 1598 das königliche Toleranzedikt von Nantes Frieden in Frankreich. Doch fast ein Jahrhundert später begann mit dessen Aufhebung durch Louis XIV eine neue, noch brutalere Verfolgung. Über 150000 Hugenotten verliessen ihre Heimat, geschätzte 60000 reisten ins Gebiet der heutigen Schweiz (die damals kaum mehr als eine Million Einwohner zählte). In der Folge kam es im September 1687 zum Unglück auf der Alten Aare.

Denn manche Flüchtlinge wählten den Wasserweg der Seen und Flüsse, um in die Schweiz zu gelangen. Die bernische Obrigkeit heuerte für sie Aareboote an und stellte ihnen Passagierscheine aus, sodass das katholische Solothurn sie gegen den Widerstand des dort residierenden französischen Ambassadors durchliess. Ein wichtiger Etappenort war Aarberg mit seinen heute noch existierenden historischen Gasthäusern.

Doch bis zur Juragewässerkorrektion im 19. Jahrhundert war die Aare ein gefährlicher, wilder Fluss: Auf dem Weg nach Lyss stiessen zwei aneinandergebundene Weidlinge gegen einen Baumstrunk und sanken. Sie waren überladen mit 137 hugenottischen Flüchtlingen. 111 ertranken. Die fünfzehn geborgenen Leichen wurden bei der alten Kirche Lyss beerdigt, wo ein Gedenkstein aus ihrer heimatlichen Dauphiné an die Opfer erinnert.

Routen zum Nachwandern

Eine Kulturroute unter dem Patronat des Europarats zeichnet die Fluchtrouten der verfolgten Protestanten nach: in Frankreich vom Département Drôme bis Genf, im italienischen Piemont und vor allem in Deutschland von der Schweizer Grenze durchgehend bis Bad Karlshafen in Essen, wo sich viele Hugenotten dauerhaft niederliessen. In der Schweiz sind erst kurze Teil­strecken markiert: im Bernbiet neben der Etappe Aarberg bis Büren a. d. A. noch die Etappe von La Neuveville über Nidau nach Büren a. d. A., ausserdem Wegstücke in den Kantonen Genf und Waadt. Besonders reichhaltig ist der Hugenottenweg bei Lenzburg im Aargau, mit Ausstellungen im Museum Burghalde und im Kirchgemeindehaus Schafisheim.