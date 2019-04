Kulturjournalist Reinhardt Stumm ist gestorben

40 Jahre prägte der 1930 in Berlin geborene Reinhardt Stumm als Journalist und Kritiker mit klarer Ansage das kulturelle Leben Basels und der Schweiz, erst in den «Basler Nachrichten», später als freier Autor, als ein Initialzünder auch fürs Zürcher Theaterspektakel; von 1982 bis 1995 als Feuilletonchef der «Basler Zeitung». Stumm vefolgte engagiert das in- und ausländische Theatergeschehen, setzte kulturpolitische Akzente, war Juror etwa des Berliner Theatertreffens. Reinhardt Stumm starb am 12. April.