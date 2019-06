Sie macht den Missbrauch an Nonnen öffentlich

Die Missbrauchskrise ist zum Motor der Bewegung geworden. Die heute 36-jährige Mutter freut sich darüber, wie das Gefühl der Ohnmacht, der Verzweiflung, des Vertrauensverlusts in eine Aufbruchstimmung umschlägt. Früher habe man Fragen rund um den Zölibat und die Gleichberechtigung der Frauen als nur für Insider relevant abgetan. «Heute wird vielen Menschen bewusst, etwas machen zu müssen gegen den Machtmissbrauch in der Kirche, der buchstäblich Menschenleben kostet.»

Zeichen des Aufbruchs

Frauenkirchenstreiks, Kundgebungen, Märsche, Manifeste, Netzwerke, Priesterkreise und Treffen wie damals in den Katakomben sind für Wagner starke Zeichen des Aufbruchs. Und überall ist sie eingeladen. Ihre Missbrauchsgeschichte, 2014 unter dem Titel «Nicht mehr ich» erschienen, sei zum Selbstläufer geworden: «Man erwartet etwas von mir.»

Hierzulande ist Wagner als eine der fünf Protagonistinnen im Film «#Female Pleasure» bekannt geworden. Am 29. Juni kommt sie wieder in die Schweiz. Ein Aktionsbündnis von Zürcher Theologen hat sie als Hauptrednerin an die Kundgebung «Zeichen gegen Missbrauch» auf den Bundesplatz Bern eingeladen.

Zuvor war sie an der Buch-Vernissage des Moraltheologen Daniel Bogner («Ihr macht uns die Kirche kaputt») in Köln aufgetreten. Ihr eigenes neues Buch «Spiritueller Missbrauch in der katholischen Kirche» ist im Januar erschienen. Grosse Resonanz hatte später ihr dreiviertelstündiges Gespräch im «Bayerischen Rundfunk» mit dem Wiener Kardinal Christoph Schönborn, der zu ihr sagte: «Ja, ich glaube Ihnen.»