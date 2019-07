Zurück zu den Wurzeln (und zum Schwarzfahren)

Derweil fährt Lou Kash mit seinem Slide-Röhrchen über den Gitarrenhals, klopft auf einem eigens dafür eingerichteten Holzbrett (samt Tonabnehmer) den Takt und steuert einige berndeutsche Songs bei – «eine Art Blues», wie er selber meint. Die Reduktion auf die Essenz steht dem Blues gut – auch wenn eine kurze Gasteinlage des Bassisten Claudio Gehrig für Abwechslung sorgt.

Sie eignet sich für Konzerte im kleinen Rahmen und fördert die Mobilität: Schliesslich waren die frühen Blues-Stars oft zu Fuss oder als Schwarzfahrer in Güterwaggons unterwegs. Das haben auch andere gecheckt: Am nächsten Samstag spielt das Duo Blues For Your Pocket (Tinu Diem / Könu Rohrer) im Carpe Diem im Breitenrain und streckt den guten alten Blues mit etwas Reggae.

Nächstes Konzert in Stef’s Kultur-Bistro: Sa, 31.8., Marco Habegger.