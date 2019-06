Zehn Jahre Bern, dann ab in die Wüste

Bereits Ende der 1990er-Jahren galt er als Star des Britpop. Seine Songs «Many Weathers Apart» und «Lovely Daughter» waren Hits. Er war bei Sony BMG unter Vertrag. Namhafte Musiker loben ihn in den höchsten Tönen. Coldplay-Frontmann Chris Martin und der britische Musiker Jarvis Cocker gehören zu seinen Bewunderern – auch die Musikpresse ist stets begeistert.

Nur Merz war nicht ganz so glücklich. Zu sehr wurde er damals vom Label in die Popmusik-Zwangsjacke gedrängt – sollte für die Masse produzieren. Das war nicht die richtige Umgebung für einen Multiinstrumentalisten, einen Komponisten, der immer tüftelt, immer sucht, der Musik aus Pop, Folk und Elektronik bastelt, Ambient-Klänge mit Songwriterkunst und akustischen Instrumenten kombiniert, ein Künstler, der immer neue Wege gehen will. Merz wandte sich im Jahr 2000 vom Popzirkus ab, kündigte seinen Vertrag mit Sony und ging auf künstlerische Wanderschaft. Zurück meldete er sich erst 2006 wieder mit dem Album «Loveheart», das die Kritik wiederum begeisterte.

Berns Instrumentalisten

Wanderschaft, neue Wege, Rastlosigkeit sind die Schlagwörter, um diesen eigenwilligen Künstler zu fassen. Wegen seiner Frau, einer Journalistin, war er 2009 nach Bern gezogen. Hier mietete er ein Atelier im Progr, arbeitete etwa mit Julian Sartorius zusammen, der auch auf dem 2015 erschienenen «Thinking Like a Mountain» zu hören ist. Inzwischen ist Merz wieder weitergezogen. Gerade lebt er mit seiner Frau in der Mojave-Wüste im Westen der USA und ist deshalb nur schwer zu erreichen.

«In Bern hat mich überrascht, dass Musiker in so vielen verschiedenen Bands spielen. Immer von einem Projekt zum ­anderen springen.»Conrad Lambert alias Merz

Auf E-Mails aber reagierte er umgehend. «An Bern mag ich die Grösse,» schreibt er. «Die Stadt bietet alle Aktivitäten einer Hauptstadt, aber ohne den Stress einer Metropole. Bern ist wie ein grosses pulsierendes Dorf.» Beeindruckt zeigt sich Lambert vom Können der einzelnen Musiker hier. Das habe mit einem wesentlichen Unterschied zwischen der Londoner und Berner Musikszene zu tun.

«In Grossbritannien gründen die Leute eine Band, bleiben ihr treu und versuchen sie zu entwickeln. In Bern hat mich überrascht, dass Musiker in so vielen verschiedenen Bands spielen. Immer von einem Projekt zum anderen springen. Das produziert gute Instrumentalisten. Aber vielleicht etwas weniger sehr gute Bands.»