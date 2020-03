«Was mir im heutigen Jazz fehlt, sind Emotionen»

Nils Wogram Infos einblenden

Der 1972 in Braunschweig geborene Musiker gilt als einer der besten Jazzposaunisten Europas. In den Neunzigern studierte er an der New School in New York. Seit zwei Jahrzehnten lebt er im Kanton Zürich, heute in Männedorf, und seit vielen Jahren unterrichtet er an der Musikhochschule Luzern. Mit seinen Bands wie Root 70 oder Nostalgia legt Wogram regelmässig neue Alben vor auf dem eigenen Label NWOG Records. (cme)

Nils Wogram Nostalgia Trio: Things We Like to Hear (Nwog Records).