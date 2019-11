Was Chrissie Hynde mit Züri West zu tun hat

Zuvor waren zwei der Gründungsmitglieder den Drogentod gestorben, doch Chrissie liess nicht locker, engagierte neue Musiker und sang mit ihrem unverkennbaren Tremolo. Wir waren von Bern nach Zürich gepilgert, um ihre Segnungen entgegenzunehmen.

Wir, das waren die frisch gegründeten Züri West. Wir wollten jetzt auch punkig rocken, und in unserem noch sehr übersichtlichen Repertoire befand sich ein Instrumental, das einfach «Pretenders» hiess. Neben Chrissie tat es uns besonders der hart arbeitende Drummer Martin Chambers mit der Teddy-Tolle an.

Er liess mit seinen Schlägen auf das Standtom wahre Fontänen explodieren, da er zuvor Wasser aufs Trommelfell gegossen hatte. Klar, dass wir das an unseren Konzerten nachstellten. Allerdings gab es eine Sauerei: Wir verwendeten Bier statt Wasser.

Sowohl The Pretenders wie Züri West gibt es immer noch, aber natürlich sind weder diese Bands noch die Welt, in der sie spielen, dieselben. Rock ist am Sterben, vermerkt Chrissie Hynde in den Liner Notes zu ihrem jazzigen Big-Band-Album «Valve Bone Woe» ganz ohne Emotionen.